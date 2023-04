Frauenausflug in Rheingau

Die Katholische Frauengemeinschaft Hockenheim lädt zu einem Frauenausflug in den Rheingau am Samstag, 17. Juni, ein. Die Fahrt führt nach Bacharach, Stadt im Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal, auch heimliche Hauptstadt der Rheinromanik genannt mit Fachwerkschönheiten und kunsthistorischen Kirchenbauten. Dort gibt es eine Führung von rund eineinhalb Stunden. Am frühen Nachmittag geht es weiter nach Bingen zu Rochusberg, Hildegardforum und in die Rochuskapelle sowie in die Stadt. Auf dem Heimweg wird in einer Gaststätte zum Abendessen eingekehrt.

Der Fahrpreis beträgt 29 Euro (ohne Abendessen), Abfahrt ist um 9 Uhr an der VVR-Bank (Parkstraße). Die Rückkehr ist gegen 20 Uhr geplant. Anmeldungen bei Nicole Fuhr, Telefon 01522/8 95 76 19 oder E- Mail kfd-hockenheim@web.de. zg