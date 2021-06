Frauenforum startet wieder

Nach den Lockerungen im Zuge des Abebbens der Corona-Pandemie ist es nun so weit – das VHS-Frauenforum kann wieder starten, wie es in einer Pressemitteilung der VHS heißt. Die Reihe beginnt am Donnerstag, 24. Juni, mit dem Thema „Das Korsett und die Körperhygiene im Lauf der Zeit“. Referentin ist Agnés Thuault-Pfahler.

Weiter geht es am Donnerstag, 1. Juli. Ulrike Halbe-Bauer spricht über das Thema „Die Ehe der Fanny Mendelssohn-Hensel, Musikerin und Komponistin, mit dem Maler Wilhelm-Hensel. Am 8. Juli gibt es einen Vortrag mit Dr. Sybille Heidenreich über „Wunschlandschaften – Bilder vom guten Leben und die Utopie der Nachhaltigkeit“. Beendet wird die Vortragsreihe am 15. Juli mit Sieglinde Rieder. Sie referiert über „Hans Purrmann – Der Maler aus Speyer und Mathilde Vollmöller-Purrmann, Malerin aus Stuttgart.

Alle Veranstaltungen finden donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr im Raum 1 der Zehntscheune statt. Er ist barrierefrei erreichbar. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Auskunft und Anmeldung bei der Volkshochschule Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de. vhs