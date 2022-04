Frauenpower rund um den Arlberg

Die Frauenfreizeit „Women Only“ des Skiclubs fand nach zweijähriger Corona-Pause wieder statt. Die Ausfahrt führte eine Gruppe von Damen verschiedenen Alters und verschiedener Leistungsstufen unter der Leitung von Ulla Heilmann-Vogt mit dem Bus an den Arlberg in Österreich. Bestens gelaunt erlebten sie unbeschwerte Tage in einem fantastischen Skigebiet. Der Arlberg mit seinen berühmten Skiorten St. Anton, St. Christoph, Stuben, Zürs und Lech versprach Skivergnügen pur. Das Skigebiet zählt durch den Zusammenschluss mit Warth/Schröcken inzwischen zu den fünf größten Skigebieten der Welt.

Der viele Schnee, der in den Tagen zuvor gefallen war, schien tatsächlich ungetrübten Spaß zu versprechen. Wäre da nicht am ersten Tag intensiver Nebel mit wenig oder kaum Sicht gewesen. Sensitives Fahren war angesagt, also Fahren nur durch Spüren, was gar nicht so einfach war. Die Anforderung an die Teilnehmerinnen war hoch. Aber sie haben all ihr Können und ihren Mut zusammengepackt und die Situation supertoll gemeistert, auch dank der Übungsleiterinnen Ulla Heilmann-Vogt und Tina Simon, die die Gruppen durchs Skigebiet führten.

Umso glücklicher war man nach diesem, anspruchsvollen Skitag unverletzt zurück zum Bus zu kommen, an dem schon der Busfahrer mit Kaffee und anderen Getränken sowie den von den Teilnehmerinnen mitgebrachten Kuchen und herzhaften Teilchen wartete. Musik durfte auch nicht fehlen, und wie üblich kam diese beim Skiclub aus einer mitgebrachten großen Box. Die neidischen Blicke anderer Skifahrer auf dem Parkplatz waren gut zu erkennen.

Von der Sonne verwöhnt

Die Tage danach versprachen bessere Sicht und auch die Sonne ließ sich immer öfters blicken. Ein anfänglich sonniger Tag mit traumhafter Kulisse begleitete die Gruppe bei einem Tagesausflug auf einem Teil des „Weißen Rings“. Eine Tour, die quer durch alle Skiorte am Arlberg führt. Die Gruppe startete in Zürs, fuhr über einen Skiweg nach Zug, von dort über Oberlech nach Lech und am Nachmittag wieder zurück nach Zürs, wo der Bus auf die Damen wartete.

Herrliche Abfahrten, extrem viel Schnee, tolle Hütten und eine grandiose Aussicht auf den noblen Ort Lech, eingerahmt von schneebedeckten Hängen und Bergen. Wie im Bilderbuch. Aber auch die Pisten in St. Anton, St. Christoph und Stuben wurden erkundet und man hätte noch tagelang dortbleiben können, um die insgesamt 305 Abfahrtskilometer richtig kennenzulernen.

Wellness und gutes Essen

Nach dem Skifahren lud das Hotel Troschana, unweit von St. Anton, mit seiner Wellnesslandschaft zur Entspannung ein. Manch eine Teilnehmerin gönnte sich eine Massage nach einem anstrengenden Skitag. Ein kulinarisches Essen am Abend, das einem wortwörtlich das Wasser im Mund hat zusammenlaufen lassen und ein letzter Drink an der Bar sowie Musik und Tanz durften nicht fehlen.

Viel zu schnell gingen die Tage vorbei. Die Damen, die teilweise von sehr weit angereist waren, da sie Freundinnen hatten, die schon öfters bei dieser Ausfahrt dabei waren, genossen die unbeschwerte Zeit fernab vom Alltag. Alle waren sich einig, dass sie nächstes Jahr wieder mit dabei sein wollen. uhv