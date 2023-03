Freie Wähler Hockenheim unterstützen Pfadfinder

Hockenheim. Viele Hockenheimer erinnern sich an den Unfall, der die Freude über die Rückkehr des Hockenheimer Mais überschattete. Beim Aufbau der Stände des Pfadfinderstamms Rheinfranken verunglückte ein Mitglied schwer. Beide Stände wurden daraufhin abgebaut, die Pfadfinder verzichteten auf die Teilnahme am Straßenfest. Inzwischen geht es dem jungen Mann wieder gut und die fehlenden Einnahmen in der Pfadfinderkasse sind teilweise ausgeglichen – dank einer Initiative der Freien Wähler Hockenheim, wie die FWV in einer Pressemeldung mitteilt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die wurde bei ihrem beliebten Dampfnudelfest auf dem Bauernhof Großhans von den Pfadfindern beim Kuchenverkauf tatkräftig unterstützt. Dessen Erlös spendeten die Freien Wähler an die Pfadfinder. Auf die Idee, die Pfadfinder mit einzubeziehen, hatte Christian Sauter die FWV bei den Vorbesprechungen zum Fest gebracht. Stadtrat Florian Altenberger, selbst sogenannter Altpfadfinder, lud den Stamm Rheinfranken in Hockenheim ein und der verkaufte beim Fest mehr als 30 Kuchen. Diese kamen sowohl von den Pfadfindern als auch von Mitgliedern der FWV.

Pfandfinder sind immer mit vielen Aktionen aktiv

Der Pfadfinderstamm Rheinfranken hilft aber nicht nur bei solchen Aktionen aus oder hat Stände am Hockenheimer Mai und am Adventsmarkt. Hauptbestandteil der Pfadfinderei sind Abenteuer und Aktivitäten im Freien. Darunter zählt es, Feuer zu machen, im Freien zu übernachten und auf Fahrten und Lager zu gehen. Das Jahr ist gespickt mit spannenden Aktionen und eine regelmäßige Gruppenstunde zur Vorbereitung auf die Fahrten und Lager findet wöchentlich dienstags von 18 bis 20 Uhr statt.

Mehr zum Thema Freundeskreis Hockenheim/Hohenstein-Ernstthal Städtepartnerschaft Hockenheim: Ehre für Peter Busch Mehr erfahren Neukonzeption An der Realschule in Hockenheim rauchen bereits die Köpfe Mehr erfahren Roboter-Wettbewerb Gaußteam erntet viel Lob Mehr erfahren

Neugierige und abenteuerlustige Jungs im Alter von zehn bis 14 Jahren, die Lust darauf haben und mitmachen möchten, können sich bei Jan Brand per Mail an j.brand@gau-kurpfalz.de melden.