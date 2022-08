Freie Wähler stehen hinter Verwaltung

Die Fraktion der Freien Wähler im Gemeinderat sieht das Handeln der Verwaltung zum Bauvorhaben Untere Hauptstraße 30-32 als richtig an und findet, das weitere Vorgehen der Verwaltung sei durch die Abstimmung des Gemeinderats legitimiert gewesen. „Wir fragen uns, was denn noch hätte beraten und informiert werden sollen und ob unser Abstimmungsverhalten dann ein anderes gewesen wäre? In unseren Augen nicht“, teilt Fraktionsvorsitzende Gabi Horn in einer Stellungnahme mit.

Das Bauvorhaben und die daraus resultierende Problematik sei den Fraktionen vorgestellt worden und diese hätten die Möglichkeit gehabt, Fragen zu stellen. „Diese wurden uns von den anwesenden Sachverständigen ausführlich beantwortet – sowohl rechtlich als auch bautechnisch – und es wurde keine Frage zurückgewiesen oder blieb unbeantwortet“, erinnert Gabi Horn über die Beratung in der Gemeinderatssitzung.

„Wir wussten, dass zeitnah von uns eine Entscheidung getroffen werden muss, wir wollten keinen unnötigen Baustopp hervorrufen, der uns unter Umständen zu hohen Ersatzansprüchen verpflichtet hätte“, schreibt die Fraktionsvorsitzende.

Alle seien sich im Klaren darüber gewesen, dass sie mit ihrem Abstimmungsverhalten der Verwaltung einen eindeutigen Arbeitsauftrag zum sofortigen Handeln erteilen. Horn unterstreicht: „Für uns war es klar ersichtlich, dass es keiner weiteren Abstimmung bedarf. Das Abstimmungsergebnis war eindeutig.“ zg