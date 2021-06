Freie Wähler wollen Fahrradstellplatz am Bahnhof nur mit Förderung

Die Freien Wähler hätten bevorzugt, den Umbau des Fahrradstellplatzes am Bahnhof zeitlich etwas nach hinten zu schieben und abzuwarten, in welcher Höhe die Stadt garantiert eine Förderung erhält. Das erklärt Fraktionssprecherin Gabi Horn in einer Pressemitteilung nach der Fraktionssitzung der FWV.

Grundsätzlich begrüßten die Freien Wähler, dass die Förderung der Radmobilität im Fokus steht. Der Umbau des Fahrradstellplatzes am Bahnhof stelle für sie eine wichtige Maßnahme dar, um die Fahrradmobilität zu fördern. Sie führe gleichzeitig zu einer Aufwertung des Platzes und seiner Umgebung. „Wir sehen hier aber auch die Kosten in Höhe von geschätzten 342 000 Euro, die durch ein externes Büro ermittelt wurden“, ergänzt Gabi Horn.

Die Verwaltung habe eine Förderung des Bundes sowie zusätzlich oder alternativ des Landes von bis zu 90 Prozent dafür in Aussicht gestellt. Horn: „Ein positiver Bescheid liegt hierzu leider noch nicht vor und wir können auch nur hoffen, dass die geschätzten Kosten am Ende auch den tatsächlichen Kosten entsprechen und keine Kostensteigerung erfolgt.“

Der Vorbehalt der Förderung sei den Freien Wählern angesichts der momentanen Haushaltslage wichtig. Darüber hinaus seien im Haushalt nicht die Mittel in voller Höhe eingestellt, die für die Maßnahme erforderlich sind. Zum Zeitpunkt, als die Fraktion in der Klausur und in den zuständigen Ausschüssen zustimmten, sei es ihr noch nicht klar gewesen, dass die Stadt Hockenheim zum Zeitpunkt der Ausführung einen negativen Haushalt haben würde, der zwar vom Regierungspräsidium genehmigt wurde, uns aber letztendlich mahnt, Ausgaben zu verringern.

Den zusätzlichen Kauf der Fahrradmietcontainer sehe die FWV aktuell ebenfalls kritisch. Die Kosten seien in den 342 000 Euro noch nicht enthalten. Gabi Horn teilt mit: „Selbst wenn sie im Haushalt eingestellt sind, müssen wir nicht zwangsläufig die Maßnahme umsetzen, sondern können in der angespannten Haushaltslage mit der Umsetzung warten, bis abzusehen ist, dass die Einnahmen wieder ansteigen.“

Sicherheit untergeordnete Frage?

Über all dem verwundere es die FWV, wie stark man sich nun für die Förderung der Radmobilität einsetze und welche Maßnahmen für wichtig und unerlässlich beurteilt werden, während das Thema Sicherheit „wohl eine ganz untergeordnete Bedeutung hat“, heißt es in der Mitteilung weiter. So habe die Sicherheit auf Radwegen wie bei der Beleuchtung des Radwegs nach Reilingen entlang des Kraichbachs – von der FWV schon seit Jahren gefordert (wir berichteten) – nicht höchste Priorität, was die Fraktion nicht verstehe. Der Radweg über den Biblis, der nun beleuchtet wurde, sei hierfür kein Ersatz, die Strecke am Kraichbach sei Schulweg und stärker frequentiert. Daher werden wir uns weiterhin dafür einsetzen, dass die Radwegbeleuchtung am Kraichbach endlich installiert wird. zg/gh

