Freude über erste Busfahrt

Am Freitag Hochwasser und Neuschnee mit Frost, April wie aus dem Bilderbuch. Es kann nur ein Dankeschön des Wettergottes für die Teilnehmer, die am Samstag in den Bus stiegen, um mit dem Sozialverband nach Bad Cannstatt zu fahren, gewesen sein: Sonne den ganzen Tag.

Bad Cannstatt mit seinen 18 Stadtteilen ist der älteste und bevölkerungsreichste Bezirk der Landeshauptstadt Stuttgart. Um 700 wurde Cannstatt erstmals erwähnt, im 19. Jahrhundert war es als Kurort weit über die Landesgrenzen bekannt. Das Zentrum um die Marktstraße als verkehrsberuhigte Zone wurde gern zum Bummeln genutzt.

Endlich wieder unterwegs

Ziel am Nachmittag war die Geburtsstadt von Johannes Kepler, Mathematiker und Astronom, und Johannes Brenz, einer der führenden Theologen in der Reformationszeit, Weil der Stadt. Auf der Rückfahrt wurden die Erlebnisse des Tages diskutiert. Man war dankbar, diese lange nicht mögliche Gelegenheit genutzt zu haben und einen schönen Tag in Erinnerung zu behalten. zg

