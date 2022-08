Freude über Urkunden

Langeweile in den Ferien? Das muss in Hockenheim nicht sein, schließlich gibt es nach einer zweijährigen Corona-Pause wieder das Kinderferienprogramm der Stadt.

Und auch der Ortsverein der SPD ist wieder mit Freude dabei: Marlene, Richard, Klaus und Marina steht auf den Namensschildern der Betreuer, die sich über knapp zwei Dutzend quirlige Grundschulkinder freuen. Am Pumpwerk geht es in den Wald und nach der Absprache „Wir respektieren alles, was im Wald lebt und wächst“, beginnen auch schon die ersten Spiele. Richard Zwick schüttelt spannende Spielideen aus dem Ärmel – kein Problem für den ehemaligen Schulleiter der Hubäckerschule. Seine Kolleginnen in der Gemeinderatsfraktion, Marlene Diehm und Marina Nottbohm, unterstützen ihn dabei kräftig. Seit Jahren ist auch Klaus Nottbohm bei den Betreuern dabei und auf ihn wird gehört, wenn bei der Schnitzeljagd nicht ganz klar ist, in welche Richtung es geht.

An zwei Plätzen im Wald gibt es dann eine Spielpause mit Kegeln, einem Stelzenlauf, Ringe- und Tannenzapfenwerfen und Bambus-Speerwurf. Alles konnte von den Ferienspielern gemeinsam ausprobiert werden.

Ganz schnell war der turbulente Nachmittag vorbei. Zum Abschluss gab es noch ein Eis und eine Urkunde, die bezeugt, dass alle Ferienkinder die Waldolympiade erfolgreich gemeistert haben. Und natürlich waren die Betreuer der Meinung, die tollsten Kinder Hockenheims erlebt zu haben. zg/mano