Freunde und Helfer gehen an die Bretter

Eine rekordverdächtige Polizeidichte wird die Rennstadt in der Metropolregion Rhein-Neckar Anfang November aufweisen, wenn dort die scharfsinnigsten Ordnungshüter der Republik ihre besten Schachspieler ermitteln. Von Montag, 1. November, bis Sonntag, 7. November, findet die 25. Deutsche Polizei-Schachmeisterschaft statt. Die Schachvereinigung 1930 holt ihre Corona-bedingt ausgefallene Feierlichkeiten zu ihrem 90-jährigen Bestehen nach. Das Turnier der Polizei ist Bestandteil der Festprogramms.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der rührige Ehrenpräsident der Schachvereinigung, Dieter Auer, und sein Bruder Günter haben sich von Beginn an in die Vorbereitungen der Meisterschaft eingebracht, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch der Badische Schachverband unterstützt das Jubiläumsturnier.

Teilnahmeberechtigt sind aktuelle und ehemalige Angehörige (Beamte, Angestellte, Arbeiter und Versorgungsempfänger) der Bundespolizei, der Landespolizeien, des Bundeskriminalamts, der Landeskriminalämter sowie ausländische Polizeiangehörige mit einem entsprechenden Nachweis. Die Organisatoren haben in dieser Schachwoche ein sehr interessantes Rahmenprogramm zusammengestellt, denn viele Teilnehmer reisen gemeinsam mit ihren Partnern an.

50 bis 60 Teilnehmer dabei

Das knapp einwöchige Turnier wird im Kulturhaus Pumpwerk unter strikter Beachtung der Hygienebestimmungen ausgetragen. Am Montag, 1. November, werden die Teilnehmer aus der ganzen Republik um 14 Uhr offiziell begrüßt. Nach der Auslosung der ersten Runde ticken ab 15 Uhr die Schachuhren. Von Dienstag bis Sonntag werden vormittags weitere sechs Runden gespielt. Am zweiten Tag steht eine Besichtigung des Hockenheimrings auf dem Programm.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am Mittwoch kommen die „Kartenhaie“ bei einem Skatabend zu ihrem Recht. Am frühen Donnerstagabend erkunden die Teilnehmer die Sehenswürdigkeiten der Stadt Hockenheim. Der fünften Runde am Freitag schließt sich die beliebte Gemeinschaftsveranstaltung an. Erfahrungsgemäß nehmen daran fast alle Polizei-Schachspieler teil, denn der „informelle Erfahrungsaustausch“ („wie ist das eigentlich in deinem Bundesland“?) gehört seit ein paar Jahren zu dieser Veranstaltung. Die Schlussrunde am Sonntag beginnt bereits um 9 Uhr. Gleich im Anschluss findet die Siegerehrung statt.

In den vergangenen Jahren beteiligten sich regelmäßig zwischen 50 und 60 Ordnungshüter aus der ganzen Republik an der Deutschen Polizei-Schachmeisterschaft. Die Organisatoren rechnen mit einer ähnlichen Teilnehmerzahl – wenn es die Corona-Pandemie erlaubt. Zumindest Anfang November also schlechte Zeiten für Ganoven in der Rennstadt! Ob Zuschauer zugelassen sind, hängt von der aktuellen Corona-Situation im November ab und wird kurzfristig entschieden. zg