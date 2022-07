Freundeskreis Hohenstein-Ernstthal trifft Karl May ohne Winnetou

Hockenheim. Karl May einmal ohne Old Shatterhand oder Winnetou: Das Weingut Karl May in Osthofen im Wonnegau war das Ziel der Tagesfahrt der Mitglieder des Freundeskreises Hockenheim-Hohenstein-Ernstthal.

Der Besuch der Nibelungenstadt Worms bildete den Auftakt der Tour. Mit dem Bus und einer fachkundigen Gästeführerin wurde die Vielfalt einer der ältesten Städte Deutschlands zum besonderen Erlebnis. Lutherdenkmal, der älteste jüdische Friedhof Europas, Ludwigsplatz, St. Paulus, Nibelungenturm, Wasserturm mit Lutherkirche – es wurde sehr viel Wissenswertes vermittelt.

Einen Überblick über die Geschichte des Weinguts erhielten die Ausflügler von Seniorchef Karl May. Die aktuelle Leitung liegt in den Händen der beiden Söhne Peter und Fritz May. Ein Glas Secco und Weinen des Gutes kamen bei der Verkostung in Verbindung mit einem kalten Imbiss im neuen Empfangsraum gut an. Viele Gespräche, die Beurteilungen der Weine und deren Erwerb ließen die Zeit bis zum Abschied schnell verstreichen.