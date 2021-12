Freundliche Gesten geben Pedaleuren zusätzliche Motivation

Die 22. Tour der HSV-Radsportgruppe führte die Radler über rund 360 Kilometer von Neumark in der Oberpfalz nach Roth/Pfaffenhofen bei Nürnberg. Neun Aktive bewältigten die anspruchsvolle Route in sechs Tagesabschnitten. Dabei waren Karl Brandenburger, Erwin Engelhardt, Reinfried Kyburz, Peter Portune, Heinz Scheuermann, Robert Stadler, Wolfgang Tiedtke, Manfred Werk und Edgar Zahn. Für Tiedtke war es bereits die 22. Tour – er war als Einziger bei allen Fahrten dabei.

Das zweite Corona-Jahr stellte das bewährte Organisationsteam um Karl Brandenburger, Peter Portune und Edgar Zahn erneut vor besondere Herausforderungen. So musste die Tour in Abhängigkeit von den jeweils lokal geltenden Corona-Bestimmungen mehrfach angepasst und auch Alternativen ausgearbeitet werden. Rückblickend wurde diese Aufgabe meisterhaft gelöst. Alle Teilnehmer waren mit Impfzertifikat, Schnelltest und Luca-App bestens gewappnet für die Tour.

Nachdem bereits am Vortag des Tourstarts der Kleinbus, den der HSV zur Verfügung stellte, mit den Fahrrädern und dem Gepäck beladen worden war, ging es per Bahn bis zum Startpunkt am Bahnhof Neumark in der Oberpfalz. Die Crew des Kleinbusses, Heinz Scheuermann und Manfred Werk, brachte die Technik nach Neumark. Zum „Aufwärmen“ entlang dem Kanalufer des alten Ludwig-Main-Donau-Kanals ging es vorbei an historischen Schleusen zum Naturpark Altmühltal. In der Altstadt von Berching wechselte die Route zum modernen Main-Donau-Kanal. Vorbei an der Benediktinerabtei Plankstetten und entlang der Altmühl ging es zum Tagesziel nach Kinding.

Am nächsten Tag wendete sich der Kurs nach Norden und die Gruppe näherte sich dem Ufer der Schwarzach. Zwischen Feldern, Wiesen und Wäldern führte der Kurs ans Ufer des Großen Brombachsees und über Mandlesmühle weiter nach Pleinfeld.

Idyllische Landschaft im Regen

Auf einem der schönsten Streckenabschnitte ging es rund um den Altmühlsee. Der See wurde auf einem malerischen Rundweg umfahren und weiter in Richtung Westen erreichten die Radsportler nach einigen Kilometern den ruhigen Dennenloher See, der kleinste im Fränkischen Seenland. Weiter ging es zum Markgrafenstädtchen Wassertrüdingen am Fuß des Hesselbergs.

Am nächsten Tag regnete es schon am Morgen. Passend angezogen nahm die Gruppe zunächst den Weg entlang der Wörnitz, die mit ihren Flusswindungen ein besonders idyllisches Landschaftsbild bot. Durch die Gebiete der Gemeinden Gerolfingen und Limburg ging es ins romantische Dinkelsbühl mit seiner historischen Altstadt.

Da der Regen und der kühle Wind nicht nachließen, wurde die Mittagspause in Hinterbreitenthann, einem Ortsteil von Feuchtwangen, eine Scheune mit einem breiten Vordach angepeilt. Der Inhaber hatte noch eine bessere Idee: Kurzerhand öffnete er seine Scheune und bot diese an. Diese freundliche Geste ermöglichte der Gruppe eine trockene Rast. Gut gestärkt wurde die restliche Strecke nach Schillingsfürst absolviert.

Aus dem Sattel auf die Burg

Auf dem Weg Richtung Norden durchquerten die Radler Gebsattel und die Mittelalterstadt Rothenburg ob der Tauber – ein Höhepunkt. Nun führte die Strecke weiter Richtung Osten. In Colmberg wartete schon die erste Burg darauf, erkundet zu werden. Aber auch die Wasserwege begleiteten die Tour weiterhin. In Lehrberg traf die Route auf die Fränkische Rezat.

Während zwischen Rothenburg und Lehrberg noch heftige Steigungen zu überwinden waren, ging es danach am Flussufer entlang zum Tagesziel, in die Rokoko- und Markgrafenstadt Ansbach mit ihrer prunkvollen Residenz und der lebendigen Altstadt.

Nach Ansbach erreichten die Radler Lichtenau mir seiner beeindruckenden Festung. Dort verließ die Route die Fränkische Rezat für einen Abstecher durch hügeliges Gelände in die Minnesängerstadt Wolframs-Eschenbach. Hier gönnte sich die Gruppe ein zweites Frühstück mit bayerischen Weißwürsten, Brezeln und süßem Senf.

Danach wurde wieder das Fränkische Seenland erreicht. Entlang dem Rezatufer folgte man dem Fluss, bis die Route nach Abenberg abzweigte. Weiter ging es durch Waldgebiete in die Stadt Roth, dem Ziel der Tour.

Am letzten Tag nahmen die Radler den Zug nach Nürnberg. In der Altstadt besichtigte die Gruppe die Lorenzkirche und den Hauptmarkt mit dem beschaulichen Brunnen. Bevor es mit dem Zug zurück in die Rennstadt Hockenheim ging, sorgten „Nürnberger Bratwürste im Weggla“ für eine Wegzehrung.

Alle Teilnehmer haben sich innerhalb der kameradschaftlich funktionierenden Gruppe sehr wohlgefühlt und waren sich darüber einig, dass es im kommenden Jahr eine Neuauflage geben soll. mw