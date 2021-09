Fritsch offen für Fragen

Region. Der parteilose Bundestagskandidat Jonas Fritsch lädt zu digitalen Sprechstunden. Unter dem Motto „Frag den Kandidaten“ steht er für Whatsapp-Nachrichten, (Video-) Telefonate oder dringende Anfragen per E-Mail dienstags und donnerstags von 18 bis 20 Uhr bereit. Mit den Wählerinnen und Wählern in Kontakt zu kommen und mögliche Fragen zu klären, sei ihm sehr wichtig: „Ich verstehe, wenn Leute mich noch nicht so richtig einschätzen können oder eine Frage bezüglich einer parteilosen Kandidatur und meinen Ansichten und Ideen haben. Ich bin ja ohne Partei am Start und vielen vielleicht noch nicht so bekannt. Deshalb gerne einfach eine Nachricht schreiben – ganz unkompliziert.“

Auch außerhalb der angegebenen Zeiten sei er zu erreichen: „Ich habe mein Handy eigentlich den ganzen Tag bei mir “, sagt der 23-jährige. Kritik und Anregungen seien ausdrücklich erwünscht. Da er noch nie einen Wahlkampf geführt hat, freut er sich, wenn er etwas lernen kann und ist auf neue Denkanstöße und konträre Perspektiven gespannt. Kontaktdaten: Whatsapp/Telefon: 0174/2 49 42 39, E-Mail: mail@jonasamstart.de. zg