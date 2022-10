Fröhliche Lieder und barocke Sonaten

Hockenheim/Reilingen. Wenn die Farben im Herbst golden werden, können einen Töne gleichermaßen verzaubern. Eine wunderbare Gelegenheit dazu gibt es, wenn der Madrigalchor Hockenheim und der Spielkreis für Alte Musik unter der Leitung von Robert Sagasser zu einem musikalischen Potpourri einladen. Das Konzert unter dem Titel „Musicalisches Vielerley“ findet am Sonntag, 23. Oktober, um 18 Uhr, in der Aula der Schiller-Schule in Reilingen statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gäste erwartet ein buntes und abwechslungsreiches Programm, das außerdem vom Kinderchor „Auftakt“ der Musikschule Hockenheim und dem Kinderchor des Madrigalchores Hockenheim unter der Leitung von Martina Rothbauer mitgestaltet wird.

Es werden Chorlieder über die Liebe und die Freude am Tanzen zu hören sein, die auf effektvolle, moderne Vertonungen von lustigen Texten treffen. Klassische Volkslieder und moderne Popmusik kontrastieren mit stimmungsvollen Abendliedern. Die Chöre haben sich nach langer Corona-Pause wieder zusammengefunden und freuen sich, in alter Besetzung und mit Neuzugängen das neue Programm unbeschwert präsentieren zu können.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 7. Oktober Mitreißende Klassik Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Interview Studierende der Musikhochschule Mannheim gründen einen neuen Kammerchor Mehr erfahren

Der Spielkreis für Alte Musik hat wieder ein Repertoire erarbeitet. Virtuose barocke Sonaten und Tanzsätze ergänzen sich mit weichen, klangvollen Kompositionen zu einem stimmigen und abwechslungsreichen Ganzen. Schon Aristoteles sagte: „Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen.“ So soll es bei diesem Konzert sein, damit die Zuhörer einen genussvollen Abend erleben können. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. zg