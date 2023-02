Fröhliche Rückkehr zur Feierkultur

Die närrische Zeit konnte endlich auch im Altenheim Sankt Elisabeth wieder ausgiebig gefeiert werden. Bedingt durch die derzeit zwei Standorte ging es am Mittwoch und Freitag auf den Wohnbereichen des Neubaus und am Donnerstag in der Rathausstraße rund. Die Tagespflege war am „feierwütigsten“ und rief gleich fünf Tage lang Fasching aus, sodass jeder Tagespflegegast in den Genuss des Programms kam.

Pünktlich um 15.01 Uhr wurden die jeweiligen Partys eröffnet und man sah in allen Gesichtern die Freude, dass wieder gemeinsam solche Feste gefeiert werden konnten. Nach einer Begrüßung und Faschingsliedern stärkten sich die Gäste erst einmal bei Berlinern und Kaffee.

Vorfreude auf die Rückkehr

Sabine Baum von der Betreuung berichtete in der Bütt über das vergangene Jahr, vor allem vom Kraftakt des Umzugs. Bei der ausgelösten Erinnerung schmunzelte so mancher Bewohner, doch man war sich einig: Trotz aller Strapazen eines Umzugs ist die Vorfreude auf den Rückzug in die Karlsruher Straße riesengroß. Sabine Baum berichtete von den zahlreichen Wasserschäden in der Rathausstraße, die niemanden den Abschied von dort im kommenden Jahr schwerfallen lassen werden.

Ein Höhepunkt der Fasnachtsfreuden waren die von Bewohnern und Mitarbeitern der Betreuung einstudierten Sitztänze, die stolz und mit viel Engagement vorgetragen wurden und alle zum Mitmachen einluden. Musikalisch war natürlich auch eine Begleitung dabei, so war traditionell die Ehrenamtliche Ulla mit ihrer Gitarre unterwegs und hatte sogar ein eigenes Faschingspotpourri im Gepäck.

In der Rathausstraße war der junge Keyboardspieler Tim Reichert das erste Mal zu Gast und verstand es sofort, musikalisch zu begeistern und für die richtige Stimmung zu sorgen.

Neben weiteren Beiträgen von Beate Schappert und Sabine Baum waren es natürlich wichtig die altbekannten Gassenhauer wie „Rucki-Zucki“, „In München steht ein Hofbräuhaus“, „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“, „Trink, Brüderlein, trink“ zu singen und es war einmal mehr eindrucksvoll für die Organisatoren, wie viele Bewohner auswendig die Lieder mitsingen konnten. Da das Singen auch die Kehle ermüdet, gab es natürlich auch für alle eine Bowle, damit das Fest wie geschmiert weitergehen konnte. Viele Raketen wurden gezündet und auch an Applaus wurde nicht gespart.

Kehraus mit Reinigungswagen

Nach fast zwei Stunden Programm kam die Hauswirtschaftsleitung Denise Kief mit dem Reinigungswagen und mokierte sich scherzhaft, dass wieder einmal ohne sie gefeiert wurde und sie jetzt alle herauskomplimentieren müsse, da sie jetzt alles noch putzen dürfe.

Nach diesem charmanten „Ausmarsch“ war es tatsächlich an der Zeit, das Fest zu beenden und die Freude über die Feier war in den Gesichtern abzulesen – alle hatten ein Lächeln auf den Lippen. Mit diesen großen närrischen Zusammenkünften hat St. Elisabeth seinen Auftakt zur Rückkehr seiner Feierkultur gestartet und alle freuen sich, dass die altbekannte Normalität wieder Realität wird. zg/mhü