Fruchtige Marmelade

Der Elternbeirat des Park-Kindergartens möchte mit einem Marmeladenverkauf Geld in die Kindergartenkasse bringen. In der Vergangenheit hat er durch einen jährlichen Flohmarkt Gelder gesammelt, was vergangenes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich war. Mit dem Geld werden Veranstaltungen für die Kinder und neue Spielgeräte finanziert.

Der Marmeladenverkauf findet am Freitag, 23. Juli, von 13 bis 18 Uhr unter der Lamellenhalle des Park-Kindergartens in der Dresdener Straße 1 statt.

Die selbst gemachte Marmelade kostet 3 Euro das Glas und ist in sommerlichen Sorten wie Erdbeere, Kirsch, Himbeer-Vanille, Erdbeer-Johannisbeere, Erdbeer-Rosmarin und Aprikose erhältlich. Der Elternbeirat wird mit einer Spende von Elvin’s Schreib- und Spielwaren, Globus Hockenheim, Vitamingarten und Etiketten von Weinmann - Ihr Druck und Medienpartner unterstützt. zg