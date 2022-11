Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Wechsel Früherer Hockenheimer Pfarrer Scholpp wird Prediger im Berliner Dom

Stefan Scholpp war bis 2013 zehn Jahre lang bei der Evangelischen Kirchengemeinde in Hockenheim tätig und wechselt nun aus Mannheim auf eine der renommiertesten Stellen in Deutschland - in den Berliner Dom.