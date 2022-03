Frühlingsempfang mit dem Heidelberger Uni-Chefvirologen Hans-Georg Kräusslich

Hockenheim. An diesem kommenden Sonntag, 27. März, lädt der CDU-Kreisverband Rhein-Neckar in Zusammenarbeit mit dem Hockenheimer Stadtverband der Christdemokraten ab 11 Uhr zu seinem Frühlingsempfang in die Stadthalle Hockenheim (Kleiner Saal, Rathausstraße 3, 68766 Hockenheim) ein. Als Festredner wurde für den Empfang Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Georg Kräusslich, der Leiter des Zentrums für Infektiologie und Virologie des Universitätsklinikums Heidelberg und Dekan der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg, gewonnen. Im Mittelpunkt von Kräusslichs Vortrag wird die Bewältigung der Corona-Pandemie durch den Menschen stehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Interessierte sind zur Veranstaltung der Christdemokraten eingeladen. Es gelten dabei jedoch die Vorschriften der aktuellen Corona-Verordnung.