Frühlingsmelodien reizen Zuhörer zum Mitsingen

Eine aufheiternde Überraschung hat es für die Bewohner des Offenloch-Pflegeheims gegeben: Das Volks- und Kunstliederensemble mit Manfred Wöhr, Geige, Dieter Klee, Klavier, und Ursula Muth, Violoncello, brachten mit viel Schwung gute Laune und Lebensfreude ins Pflegeheim Offenloch.

Nach der Begrüßung durch Manuela Offenloch, Leiterin des Pflegeheims, stellte Manfred Wöhr das Ensemble und sein Repertoire vor. Gegründet 2021, lag es dem Initiator Wöhr, einstiger Rektor der Pestalozzi-Schule, sehr am Herzen, das Volkslied neu zu beleben. „Es ist uns ein großes Anliegen, dieses alte Kulturgut zu pflegen, damit es nicht in Vergessenheit gerät“, sagte er.

Und er tut es im Sinne von Johann Gottfried Herder, der 1778 eine Sammlung herausgebracht hat, in die er viele Lieder auch aus anderen Ländern und von bekannten Dichtern aufgenommen hat. Herder war mit Lessing, Schiller und Goethe befreundet, dessen Gedicht „Sah ein Knab ein Röslein stehen“ in der Sammlung ebenfalls enthalten ist. Denn bei Herder mussten die Lieder nicht alt und anonym sein, um als Volkslieder zu gelten.

So finden sich im Repertoire von Wöhrs Ensemble neben Volks- auch Kunstlieder, die bekannt sind und von denen man oft den Urheber gar nicht mehr kennt. Gesungen haben diese Lieder große Tenöre, so Wöhr, unter anderen Enrico Caruso, Placido Domingo, Luciano Pavarotti, Fritz Wunderlich, Peter Schreier sowie der jetzige Startenor Jonas Kaufmann.

„Es ist unser erster öffentlicher Auftritt“, freute sich Wöhr, „dem Anlass entsprechend haben wir Lieder zum Thema Frühling mitgebracht, die jeder mitsingen kann.“ Und das machten die Heimbewohner dann auch. Die alten Lieder waren allen bekannt und sie stimmten kräftig mit ein. Das Trio rührte die Senioren immer wieder emotional an, denn diese Musik weckte in ihnen Erinnerungen aus der Jugend und Vergangenheit.

Mit Leidenschaft und Hingabe

Mit der Interpretation von „Auch ich war ein Jüngling“, „Freut euch des Lebens“, „Brüderlein fein“ oder „Ännchen von Tharau“ schaffte das Ensemble immer wieder berührende Momente. Die Zuhörer genossen sie umso mehr, da seit der Corona-Pandemie solche musikalischen Nachmittage zu ihrem Schutz nicht möglich waren. Zudem war es bewundernswert, mit welcher Selbstverständlichkeit die drei Instrumentalisten die Wiedergabe der Lieder auf ihren Instrumenten meisterten. Vor allem begeisterten sie mit ihrer Leidenschaft, ihrer Hingabe, das von ihnen geschätzte Repertoire zu Gehör zu bringen.

In seiner Moderation wusste Wöhr zudem viel über jedes Lied zu sagen. So ist „Alle Vöglein sind schon da“ eines der bekanntesten Frühlings- und Kinderlieder, dessen Text Heinrich Hoffmann von Fallersleben verfasste. Das Frühlings- und Wanderlied „Der Mai ist gekommen“ ist ein von Justus W. Lyra vertontes Gedicht Emanuel Geibels. Zu „Am Brunnen vor dem Tore“, das sowohl als Volks- als auch als Kunstlied bekannt ist, sagte Wöhr, dass Wilhelm Müller den Text geschrieben und Franz Schubert es in Zyklus „Winterreise“ vertont hat. Zum Volkslied ist es in der Bearbeitung von Friedrich Silcher geworden.

Aus Ostpreußen stammt das volkstümliche Lied „Ännchen von Tharau“. Wer weiß heute noch, dass den Text Simon Dach, ein Dichter der Barockzeit, verfasst hat? Das Lied „Das Wandern ist des Müllers Lust“ beruht auf einer seit dem Spätmittelalter verbreiteten Tradition des Müllerberufs, auf Wanderschaft zu gehen, so Wöhr. „Der Jäger aus Kurpfalz“ ist ein echtes Volkslied, da weder Komponist noch Verfasser des Textes bekannt sind. Den Abschluss bildete ein Reigen populärer Wiener Lieder, darunter „Wien, du Stadt meiner Träume“, ein altes Wiener „Fiakerlied“ und „Im Prater blühn wieder die Bäume“, dier die Zuhörer in bester Stimmung entließ.

„Es hat uns viel Freude gemacht“, hoben die drei Musiker zum Schluss hervor, „den Bewohnern ein paar schöne Augenblicke beschert und für eine nette Abwechslung im Heimalltag gesorgt zu haben.“