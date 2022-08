Führerschein? Nie gemacht!

Einen 36-jährigen Autofahrer, der nach eigenen Angaben noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war, hat eine Polizeistreife am Mittwochabend auf der A 61 bei Hockenheim aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 19 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Walldorf den 36-Jährigen in Fahrtrichtung Speyer ohne konkreten Anlass, nachdem sie ihn auf einen Parkplatz gelotst hatten. Der Mann erklärte den Polizisten, noch nie einen Führerschein besessen zu haben. Weitere Überprüfungen ergaben, dass der 36-Jährige in der Vergangenheit bereits zweimal in gleicher Sache aufgefallen und angezeigt worden war. Die Weiterfahrt war damit für den Autofahrer beendet. Gegen ihn wird erneut wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. pol