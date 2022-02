Für bessere Fotos Tipps von Profis ausprobieren

Die Volkshochschule bietet im März eine Reihe von Fotografiekursen für unterschiedliche Ansprüche und Vorkenntnisse an, bei denen noch Plätze frei sind. Den Anfang macht am Donnerstag, 10. März, 18.30 bis 20 Uhr, „Von Pixelschubsern und Lichtriesen“. Er klärt die Frage „Was brauche ich wirklich in meiner Fototasche?“ und bietet eine ebenso (selbst)kritische wie vergnügliche Reise in die „Das brauch’ ich noch, damit ich bessere Bilder mache“-Psychologie. Er steckt voll subjektiver Anschauungen eines Profifotografen mit dem einen oder anderen Tipp, um auch mit weniger Ballast mehr zu erreichen, und richtet sich an Einsteiger wie Fortgeschrittene.

„Fotografieren wie ein Profi – von Anfang an“ bietet Einsteigern und Fortgeschrittenen ab Dienstag, 15. März, von 18 bis 19.30 Uhr an fünf Terminen Einblicke in die die drei Parameter Zeit, Blende und Empfindlichkeit, auf denen die Fotografie – ob mit Kompakt-, System- oder SLR-Kamera – immer beruht. Die Teilnehmer lernen, diese Parameter zu verstehen und kreativ einzusetzen. Das Gelernte wird sofort in die Praxis umgesetzt. Dafür ist eigenes Equipment erforderlich, gern auch ein Stativ. Smartphones sind nicht geeignet, da die Bedienung von deren Kamera selten eine manuelle Steuerung zulässt.

Theorie mit Praxis verknüpfen

Der Kurs „20 Wege für eine bessere Fotografie“ erstreckt sich ebenfalls über fünf Termine und stellt jeweils vier dieser Wege vor. Das Themenspektrum reicht von theoretischen Herangehensweisen bis zu pragmatischen Tipps, von Technik bis zur Gestaltung. Viele der Wege sind Schlüssel zu einer neuen Sichtweise, die das fotografische Werk beeinflussen kann. Jeweils ein Thema wird für eine praktische Übung herausgegriffen. Der Kurs findet sowohl im VHS-Haus (Theorie) also auch im Freien (Praxis) statt und beginnt am Dienstag, 15. März, 19.45 bis 21.15 Uhr.

Um die Gestaltung von Porträts mit Licht, Kamera und Feingefühl geht es im Kurs ab Dienstag, 26. April, 19.45 bis 21.15 Uhr an fünf Terminen im VHS-Haus. Die Teilnehmer stehen vor und hinter der Kamera, zum Finale wird optional ein Model gebucht und die Lichtanlage des Dozenten genutzt.

Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de. vhs