Konzertierter Einsatz für mehr Grün am Stadtrand: Bei der BI-Pflanzaktion am Sonntag sind 40 Eiben und jeweils 55 Hainbuchen und Stieleichen in den feuchten Waldboden gekommen, unterstützt von Diplom-Forstwirt Volker Ziesling (2. v. r.).

© Widdrat