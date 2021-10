Für die Rennstadt in Heilbronn am Brett

Hockenheim. Vier Schülerinnen und Schüler nahmen am 11. Biber-Jugend-Cup in Heilbronn teil und konnten respektable Ergebnisse erzielen. In jeder Altersklasse wurden sieben Runden ausgetragen, in der Altersklasse U 8 mit acht Teilnehmern als Rundenturnier und in den anderen Altersklassen im Schweitzer System.

In der Altersklasse U 8 belegte Thomas Mersmann mit vier Punkten den vierten Platz. In der Altersklasse U 10 kämpften 32 Teilnehmer um die Plätze. Mit 4,5 Punkten wurde Lias Piechatzek Achter in dieser Gruppe und Jasmin Mersmann erreichte mit vier Punkten den zehnten Platz. Fünf Punkte holte Anna-Katharina Piontek in der Altersklasse U 12 und belegte damit Platz sieben im Feld der 28 Teilnehmer.

Auswärts in Untergrombach

Nachdem die Erste Mannschaft in der ersten Runde spielfrei war, tritt sie in der zweiten Runde am kommenden Sonntag beim SC Untergrombach an, Spielbeginn ist um 11 Uhr.

Am Freitag, 22. Oktober, beginnt das Jugendschach um 18 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich am Freitag um 19.30 Uhr am gleichen Ort zu einem freien Spielabend. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen willkommen.

Bei allen Vereinsaktivitäten gelten die Hygienekonzepte der Stadt und der Schachvereinigung unter Anwendung der 3G-Regel. mw