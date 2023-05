Für diesen Flitzer ist kein Führerschein nötig

Einige Spielplätze im Hockenheimer Stadtgebiet haben im Frühjahr 2023 eine Aufwertung erhalten: Das Team des Bauhofs hat in Zusammenarbeit mit verschiedenen Firmen neue Spielgeräte für jüngere Kinder auf fünf Plätzen installiert. „Wir freuen uns, dadurch das Spielangebot im Stadtgebiet erweitern zu können“, sagt Bauhofleiter Paul Stumpf.

Die Geräte sind TÜV-geprüft und werden vom Bauhof-Team regelmäßig gewartet und auf ihre Sicherheit gecheckt, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Zu den fünf Geräten gehört ein Spiel-Dragster, der passend zur Rennstadt Hockenheim auf dem Spielplatz am Waldfestplatz in Nachbarschaft des Rings installiert wurde.

In der Magdeburger Straße und in der Parkstraße stehen jetzt neue Spielgeräte mit Rutsche, in der Robert-Koch-Straße wurde ein neues Kinderspielgerät mit Kriechtunnel aufgestellt. Auf dem Spielplatz in der Werner-Haas-Straße können sich die Kinder auf einer neuen Sandbaggeranlage austoben und ihre Kreativität ausleben. zg