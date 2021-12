Für Gallants geht es bei "The Voice" jetzt um alles

Hockenheim. Für Charlene und Florian Gallant geht es um alles am Sonntag, 19. Dezember, um 20.15 Uhr: Das Ehepaar aus Hockenheim steht im Finale der Castingshow „The Voice of Germany“. Dabei stehen den beiden zwei ganz besondere Auftritte bevor, um möglicherweise den Titel zu holen: Zum einen singen sie mit James Morrison dessen aktuellen Song „Who’s gonna love me now“, zum anderen mit ihrem Coach Mark Forster „Above And Beyond“, eine Nummer, die Forster nur für sie geschrieben hat und der auf der außergewöhnlichen Geschichte des Paars basiert. Die Single dazu, die erst im Laufe dieser Woche im Studio in Berlin aufgenommen wurde, gibt es seit Freitag auf allen Streamingplattformen. Ein Sieg würde dem Verkauf sicher nicht schaden . . . mm

Info: Sonntag, 19. Dezember, 20.15 Uhr, Sat1: Finale von „The Voice of Germany“