Hockenheim. Die Fußball-Challenge des FV 08 Hockenheim wird bis Sonntag, 18. April, verlängert. Grund dafür sind die ansteigenden Inzidenzwerte, sodass das Training ausgesetzt werden musste. Für diese fußballlose Zeit haben sich die FSJler des FV 08 die Fußball-Challenge ausgedacht, in der alle Kinder und Jugendlichen Hockenheims ein Video von ihren Ball- und Dribbelkünsten einsenden können an die E-Mail-Adresse fsj@fv08.de.

Die ersten Einsendungen überzeugten die Jury in Sachen Kreativität, Geschicklichkeit und Originalität, teilt der Verein mit. So mussten Gartenstühle, Hütchen, Eimer, Hauswände und Mülleimer für die Kreationen herhalten. Besonders freuten sich die Organisatoren über Beiträge von Fußball-Mädchen. Ein Beispiel für ein Parcoursvideo findet sich auf der Vereinshomepage. Alle eingesendeten Videos werden prämiert.

