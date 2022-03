FV 08 Hockenheim bekommt einen Bauzuschuss

Der Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur und Sport war einstimmig dafür, dem FV 08 Hockenheim einen Zuschuss zu gewähren. Die Fußballer erhalten für den Bau einer WC-Anlage im Kabinentrakt eine Förderung von maximal 4840 Euro. Das sind 40 Prozent des vom Badischen Sportbund festgestellten zuschussfähigen Aufwands von 12 100 Euro.

Bisher gibt es auf dem Vereinsgelände nur Toiletten in der Vereinsgaststätte. Die Sportler können während des Spielbetriebs und beim Training nur diese Anlage nutzen und müssen mit schmutzigen Fußballschuhen die Gaststätte durchqueren. Diesem Problem möchte der Verein zukünftig aus dem Weg gehen. Der FV stellte also einen Antrag auf „maximale Bezuschussung“ nach den gültigen Förderrichtlinien.

Pflegestützpunkt bleibt vor Ort

Ohne Gegenstimmen genehmigte der Ausschuss, dass die Aufgaben der Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle (IAV) zukünftig im Pflegestützpunkt des Rhein-Neckar-Kreises sowie im Sozialamt der Stadt aufgehen sollen. Die zugehörige Personalstelle soll mit Auslaufen der Altersteilzeit des derzeitigen Stelleninhabers wegfallen. Mit der Neukonzeption der Pflegestützpunkte durch den Kreis konnte erreicht werden, dass mit den Räumlichkeiten in der Oberen Hauptstraße 7 auch zukünftig einer von fünf Pflegestützpunkten vor Ort bleibt. Der Stützpunkt wird rege frequentiert. Es gibt Beratungsangebote für Altlußheim, Neulußheim und Reilingen, darüber hinaus auch für Brühl, Eppelheim, Ketsch, Oftersheim, Plankstadt und Schwetzingen. Die Aufgabenbereiche und Themenstellungen der IAV und des Pflegestützpunktes überschneiden sich dabei in weiten Teilen. Insgesamt fallen Personalkosten von rund 70 000 Euro an. Die Kostenerstattung durch den Rhein-Neckar-Kreis beläuft sich auf rund 49 000 Euro, die der Horan-Gemeinden auf rund 11 000 Euro. Der derzeitige Stelleninhaber scheidet im Oktober in die Passivphase der Altersteilzeit und 2024 endgültig aus dem Beschäftigungsverhältnis aus.

Mit dem Wegfall der Kostenbeteiligungen des Kreises und der Nachbargemeinden müssten die Personalkosten bei einer weiteren Stellenbesetzung allein durch die Stadt getragen werden. Deshalb soll die Stelle aufgelöst werden, sagte Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg.

