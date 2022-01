Gallants im „The Voice“-Finale

Es ist ein Erfolg, mit dem der Hockenheimer Florian Gallant und seine Ehefrau Charlene wohl am wenigsten gerechnet hatten. Bei der Gesangs-Castingshow „The Voice of Germany“ singt sich das Ehepaar bis ins Finale. Dort werden sie Fünfter, sind aber gleichzeitig auch Sieger im Team von Coach Mark Forster. Gemeinsam mit ihm nehmen sie auch eine Single auf, die der gebürtige Pfälzer für das Ehepaar geschrieben hat: „Above and Beyond“. „Das ist wirklich ein Geschenk, dass wir zusammen bis ins Finale kommen durften“, sagt Florian Gallant am Tag nach dem Showdown. vas/Bild: Dpa

