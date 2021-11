Gallants singen in den Sing Offs bei „The Voice of Germany“

Hockenheim. Erst eine Woche ist es her, dass die Battles bei der Castingshow „The Voice of Germany“ zu Ende gegangen sind. Mit dabei waren der Hockenheimer Florian Gallant und seine Frau Charlene, die ihren Coach Mark Forster mit dem Song „Higher Power“ von Coldplay überzeugten (wir berichteten). Für das Ehepaar geht es am Sonntag bei den „Sing Offs“ nun weiter. Erstmals werden diese live bei Prosieben und Sat1 ausgestrahlt.

„Wir sind bereit und haben richtig Bock drauf“, sagen Florian und Charlene, als wir am Freitag kurz vor den ersten Proben mit ihnen sprechen. Eine aufregende Zeit für das Ehepaar. Am Samstag finden die großen Proben mit Kameras statt – „eine Live-Show ist etwas ganz anderes“, die Nervosität steigt. Bereits bei den ersten „Sing Offs“ am Donnerstag saß das Ehepaar in einer Lounge im Studio, konnte die erste Live-Show auf sich wirken lassen.

Da die „Sing Offs“ erstmals in der „The Voice“-Geschichte live stattfinden, kann das Publikum mitentscheiden, welche zwei Talente ins Viertelfinale einziehen. Dazu müssen sich die Zuschauer die App von Sat1 oder ProSieben herunterladen und können damit kostenlos für ihren Favoriten abstimmen. Der Coach entscheidet nach dem Zuschauer-Voting, wer der dritte Kandidat im Viertelfinale sein wird.

Info: Sonntag, 28. November, 20.15 Uhr, Sat 1: „Sing Offs“ bei „The Voice of Germany“

