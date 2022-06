„Wir sind viel zu lange in diesen Bereichen auf der Stelle getreten“ – dass nach einem Jahr der organisatorischen Vorbereitungen und Beratungen die Kinder- und Jugendarbeit konzeptionell neu ausgerichtet wird und sich das Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk zum Familienzentrum Hockenheim weiterentwickelt, ist für Oberbürgermeister Marcus Zeitler ein überfälliger Schritt. Der Gemeinderat war der gleichen Auffassung und gab einstimmig grünes Licht.

Die designierte Leiterin des Familienzentrums, Nina Unglenk-Baumann, derzeit für den Kinder- und Jugendbereich des Pumpwerks verantwortlich, stellte Struktur, Organisation und Arbeitsbereiche des neuen Konstrukts vor. Dessen fünf Säulen sind Begegnung, Betreuung, Beratung und Begleitung, Beteiligung und Bildung. Sie machte deutlich, dass das Familienzentrum nicht an einen speziellen Ort gebunden ist: „Ganz Hockenheim ist ein Zentrum für Familien.“

Ansprechpartner für alle Anliegen

Gleiches gilt für das ebenso einstimmig beschlossene Familiennetzwerk. Es gebe viele Räumlichkeiten quer über die Stadt verteilt, die für die Aufgaben genutzt werden können. Es gehe um die persönliche Verortung: „Dass Menschen da sind, die diese Themen aufgreifen, an die man sich wenden kann.“ Ein Bereich des Familienzentrums ist die Kinder- und Jugendarbeit von Pumpwerk und Jugendzentrum am Aquadrom (Juz), ab 2024 auch die Fachberatung Kernzeit und die Streetworkstelle, die wieder an die Stadt zurückgehen wird. Einbringen werde sich hier auch der oder die Seniorenbeauftragte.

Der zweite Bereich des Familienzentrums ist das Familiennetzwerk, ein Kooperationsprojekt zwischen evangelischer und katholischer Kirche. „Wir werden Synergien daraus ziehen, dass wir Zugriff auf viele Räumlichkeiten haben, uns mit den Angeboten ergänzen und keine Konkurrenz machen“, sagte Nina Unglenk-Baumann.

Gemeinsame Aktivitäten könnten ein breiteres Publikum ansprechen. Das Pumpwerk bleibt Kinder- und Jugendbüro, das Angebote für Kinder von sechs bis zwölf Jahren macht, insbesondere auch der naturpädagogische Bereich. Sein offener Treff geht komplett ans Juz über: Die offene Arbeit mit Angeboten insbesondere für Jugendliche von 13 bis 16 Jahren und für Jugendliche bis circa 18 Jahren erfolgt ausschließlich dort. Neu- und Umbesetzungen finden im Rahmen der bisherigen personellen Ausstattung statt.

Hoffen auf baldige Juz-Öffnung

Die Fraktionen begrüßten das Konzept einhellig. Bärbel Hesping (CDU) hoffte, dass dank der Neuorganisation das Juz bald wieder seine Türen für Jugendliche öffnet. Frank Köcher-Hohn (FDP) begrüßte insbesondere die Integration der von den Liberalen schon lange geforderten Seniorenbeauftragtenstelle. Das Konzept erfülle den Auftrag, die Stadt in Richtung mehr Familienfreundlichkeit weiterzuentwickeln.

Jochen Vetter (Freie Wähler) sah im Familiennetzwerk eine Möglichkeit, durch die Kooperationspartner viele Informationen zu kanalisieren, zu bündeln und zu verknüpfen.

Die Grünen vertrauten darauf, dass die ganz besondere Qualität der Kinder- und Jugendarbeit am Pumpwerk bei der Neuausrichtung erhalten bleibt, sagte Elke Dörflinger für die Grünen, die noch weitere Inhalte und Ziele für die Konzepte erwarten.

Richard Zwick (SPD) erwartet durch Nina Unglenk-Baumann neue Impulse für die Arbeit, die Erweckung des Juz und eine Kooperation mit Schulen und Vereinen für nachhaltige und präventive Sozialarbeit.