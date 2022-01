Ganztägige Betreuung nahe am Schulzentrum

Spätestens mit der Schulanmeldung stehen berufstätige Eltern vor dem Problem, für ihre Kinder eine zuverlässige ganztägige Betreuung finden zu müssen. In Hockenheim gibt es dafür seit über 30 Jahren den Schülerhort „Kosmos“, der vom Ortsverband des Deutschen Kinderschutzbundes betrieben wird. Da die Kapazitäten der eingruppigen Einrichtung mit 20 Hortplätzen sehr begrenzt sind, ist eine frühzeitige Anmeldung immer sinnvoll.

Der Schülerhort bietet von Montag bis Freitag Öffnungszeiten von 7.30 bis 17 Uhr und deckt zusätzlich über die Hälfte der Schulferien ab, da er nur an 29 Arbeitstagen geschlossen ist. Die Hortkinder können während der Schulzeit vor und jederzeit nach dem Unterricht den Hort besuchen, der sich in der Arndtstraße 3/1 in direkter Nachbarschaft zur Hartmann-Baumann-Schule und zur Theodor-Heuss-Realschule befindet. Aber auch die Laufwege zur Schule am Kraichbach und zum Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium sind schnell zu bewältigen.

„Die Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren erfahren in unserem Hort einen verlässlichen, strukturierten Alltag. Nach Unterrichtsende kommen sie nach und nach in die Einrichtung.

Auszeit vor den Hausaufgaben

Ein Mittagessen wird im Hort meistens in zwei Schichten eingenommen, da die älteren Schüler immer öfter erst gegen 14 Uhr Schulschluss haben. Vor und nach dem Essen ist Zeit für Toben, Spiel, Entspannung, kreative Tätigkeiten, zum Ausprobieren und Weiterentwickeln eigener Fertigkeiten und Fähigkeiten“, erklärt Hortleiterin Elisabeth Pioro.

Nach dem Nachtisch, einer kleinen Zwischenmahlzeit aus Obst, Joghurt, Pudding oder Ähnlichem, geht es ab 15 Uhr an die Erledigung der Hausaufgaben, wobei die Schüler durch zwei Erzieherinnen unterstützt werden.

Ist der Alltag in der Schulzeit stark durch schulische Belange bestimmt, so stehen während der Ferienbetreuung eher Ausflüge und Projektarbeit auf der Tagesordnung. In erster Linie aber ist es freie, unbelastete Zeit, in der Wünsche und Ideen der Kinder verstärkt umgesetzt werden können.

Interessierte Eltern können sich während der Öffnungszeiten (Montag bis Freitag, 7.30 bis 17 Uhr) persönlich oder telefonisch über die Einrichtung informieren und ihr Kind für das kommende Schuljahr anmelden. Die Vergabe der freien Plätze soll bis Ende März abgeschlossen sein.

Informationen gibt es im Schülerhort „Kosmos“ des Kinderschutzbunds in der Arndtstraße 3/1, Telefon 06205/87 70, E-Mail hort68766@t-online.de oder online unter www.kinderschutzbund-hockenheim.de. zg