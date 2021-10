Ganztagsbetreuung für Grundschüler

Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule wird bei der öffentlichen Sitzung des Ausschusses Soziales, Jugend, Kultur und Sport am Donnerstag, 28. Oktober, um 17 Uhr, im Bürgersaal im Rathaus besprochen. Klimaneutrales Drucken an den Hockenheimer Schulen ist ein weiteres Thema der Sitzung. Besucherfragen stehen am Anfang der Tagesordnung, Mitteilungen der Verwaltung sowie Anfragen aus dem Gremium am Ende.

Alle interessierten Bürger sind zur Sitzung eingeladen. Die Beratungsvorlagen können vorab über das Bürgerinfoportal Session auf der Internetseite https://www.hockenheim.de/sitzungstermine abgerufen werden. Teilnehmer werden darum gebeten, während der Sitzung eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen, sofern keine Befreiung durch ärztliche Bescheinigung vorliegt. Die Verwaltung folgt damit allgemeingültigen Hygieneempfehlungen. zg