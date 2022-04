Garten als Kunst-Arena

Kunst- und Handwerksobjekte sind im Garten der Familie Langlotz am Samstag, 30. April, zwischen 11 und 17 Uhr in deren Garten in der Eisenbahnstraße 15 zu bewundern. Das Besondere an der Ausstellung: Die Arbeiten sind nicht nur im Garten der Familie zu sehen, sondern es handelt sich bei den Künstlern auch um ihre Freunde.

Zu dem kreativen Freundeskreis gehört Hanna Tilch, die mit Kreamikarbeiten vertreten ist – dekorative Formen treffen auf ausgewählte Farbgestaltung. Pastellbilder mit Detailgenauigkeit und Witz zeigt Dieter Schlegel und Acrylic Pouring nennt sich die Kunst von Manuela Krückl, die ausdrucksvolle Farbenspiele oft in Verbindung mit Collagen und mit interessanten Effekten beinhaltet. Textile Accessoires steuert Karin Junghans bei – Applikationen auf Kleidung, Taschen und Kissen. Sie zeigt exakt und sorgfältig angefertigte Einzelstücke mit überraschenden Motiven und Materialien.

Heimische Hölzer verwandelt Thomas Schwarz in seinen Drechselarbeiten in wunderschönen Formen, mit denen die natürliche Maserung unterstrichen wird. Ausdrucksvolle Gemälde zeigen Landschaften und Gegenstände, bei denen die gewählten Farben die Schönheit der Dinge in den Acrylmalereien von Dieter Tilch hervorheben. Mit Holz- und Metallobjekten ist Hausherr Klaus Langlotz vertreten. Er bringt Erhaltenswertes in neue Formen und Funktionen, dekorativ dargestellt und überraschend in den Möglichkeiten. Die Bevölkerung ist eingeladen. aw/zg

