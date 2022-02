Gartenlaube in Vollbrand - Polizei und Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Hockenheim. Eine Gartenlaube hat am vergangenen Samstag gegen 17 Uhr in einem Schrebergarten "Am Bachrhein" in Hockenheim Feuer gefangen. Die Freiwillige Feuerwehr von Hockenheim sowie Polizei waren mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Gartenlaube stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte demnach bereits in Vollbrand. Der Brandherd wurde schnell durch die Brandbekämpfer gelöscht, wodurch sich das Feuer glücklicherweise nicht weiter ausbreitete. Der hierdurch entstandene Sachschaden kann bislang nicht genau beziffert werden. Es wurden keine Personen verletzt. Die bisherigen Ermittlungen seitens des Polizeirevier Hockenheim ergaben als Brandursache eine unsachgemäße Behandlung einer offenen Feuerstelle.