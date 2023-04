Gasteltern werden: Schüler aus Frankreich suchen Unterkunft in Hockenheim

Hockenheim. Mit Menschen aus anderen Ländern in Kontakt zu treten, um ihre Mentalität und Kultur kennenzulernen, kann eine gute Erfahrung sein. Gelegenheit dazu gibt es jetzt, denn 32 Jungen und 20 Mädchen aus Frankreich suchen Gastfamilien, bei denen sie ihre deutsche Sprache verbessern und den Alltag eines deutschen Haushalts näher kennenlernen können. Wichtig dabei ist vor allem, dass niemand Französisch beherrschen muss: Die Schüler sprechen alle deutsch. Es ist also nicht nur etwas für Familien, sondern auch Alleinstehende, Rentner oder Paare können sich als Gasteltern für mindestens zwei französische Kinder bewerben. Die Schüler sind alle 16 oder 17 Jahre alt und freuen sich darauf, neue kulturelle Erfahrungen zu sammeln.

Wer die Chance nutzen möchte und die Erfahrung als Gasteltern erleben möchte, kann sich bei Gunther Dubrau telefonisch oder per Whats-app unter 0152/33 71 10 01 und per E-Mail an g@dubrau.de melden.