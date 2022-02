Gasthof „Zum Talhaus“: Erinnerungen an Jägerlust und Eselsbahn in Hockenheim

Hockenheim. Es tut sich etwas im nördlichen Bereich der Talhausstraße. In Kürze wird der jahrelange Dornröschenschlaf des ehemaligen Gasthofs „Zum Talhaus“ zu Ende gehen. Die Abrissbagger werden anrücken, um die ersten Schritte des großen Bauvorhabens der Großbäckerei Wilhelmi aus Schifferstadt vorzubereiten. Der unschöne Anblick des Geländes direkt am Ortseingang zum Gewerbegebiet ist vielen Hockenheimern schon lange ein Dorn im Auge. Dabei hat der Bereich früher bessere Zeiten erlebt, wie das Bild rechts zeigt.

Es handelt sich um eine originelle Farblithographie als Ausschnitt einer über 110 Jahre alten Ansichtskarte. Damals befand sich an dieser Stelle ein beliebtes Gasthaus, die Restauration „Zur Jägerlust“. Als damaliger Inhaber ist L. Fischer angegeben. Das ebenfalls abgebildete Hirschpaar dokumentiert, dass die waldreiche Umgebung seinerzeit über große Wildbestände verfügte. So kam also der Name „Jägerlust“ nicht von ungefähr.

2 Bilder Postkartenidylle mit Hirsch und Hirschkuh: Die Restauration „Zur Jägerlust“ ist hier mit dem Bahnübergang der Eselsbahn abgebil-det, die von Heidelberg über Schwetzingen nach Speyer führte. Später wurde daraus der Gasthof Talhaus. © Rieger

Sehr interessant ist die Darstellung der Bahnschranke des damaligen Bahnübergangs im Vordergrund. Die ehemalige Bahnverbindung Heidelberg – Schwetzingen – Speyer kam hier vorbei, an der „Jägerlust“ befand sich seit 1898 ein offizieller Zug-Haltepunkt.

Die Bahnstrecke Heidelberg–Speyer war eine 1873 eröffnete eingleisige Nebenbahn, die von der Heidelberg-Speyer-Eisenbahn-Gesellschaft erbaut wurde, die bis zur Verstaatlichung zum 1. Juli 1894 auch Eigentümer war. Betreiber waren die Großherzoglich Badischen Staatseisenbahnen. Der Bahnabschnitt bis Speyer wurde über die seit 1865 bestehende Schiffbrücke geführt, ab 20. Januar 1938 über die feste Brücke. Nach Kriegsende wurde das Teilstück Schwetzingen –Speyer wegen der fehlenden, 1945 gesprengten Rheinbrücke stillgelegt.

Beliebtes Ausflugsziel der Region

Was vielen Menschen in der Region in jedem Fall in Erinnerung bleiben wird, ist das bekannte Ausflugslokal „Talhaus“. Es war für frühere Generationen wegen seiner schönen Lage, seiner legendären Schlachtfeste und des originellen Biergartens insbesondere in den Sommermonaten ein beliebter Anziehungspunkt für Besucher aus nah und fern. Hans Seyfried führte zuletzt über 30 Jahre den Betrieb, hat ihn im Februar 2014 zum letzten Mal geöffnet und dann an die neuen Besitzer verkauft.