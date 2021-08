Gastronomie bündelt Kräfte

„Die Probleme in unseren Bereichen sind vielfältig und sehr dringlich, da ist Zusammenarbeit und Bündelung von Kräften wichtiger denn je,“ ist Manfred Büch (Bild) überzeugt. Büch ist Vorsitzender des regionalen Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), zu dem der Rhein-Neckar-Kreis sowie Mannheim und Heidelberg gehören. Gerade in schwierigen Zeiten sei es wichtig, die Verbandsarbeit so effektiv wie möglich zu machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Deshalb war Büch als hiesiger Dehoga-Kreisvorsitzender, der gastronomisch als Franchisenehmer von McDonalds in Hockenheim, Brühl, Speyer und Mannheim tätig ist, auch Befürworter und eifriger Initiator des Zusammenschlusses der Dehoga-Regionalverbände Nordwürttemberg-Nordbaden mit Südwürttemberg-Hohenzollern zum neuen gemeinsamen Regionalverband Württemberg-Nordbaden. Büch wurde in den engeren Vorstand des neuen Regionalverbands gewählt.

„Dem neuen Regionalverband Württemberg-Nordbaden gehören mehr als 8000 Dehoga-Mitgliedsbetriebe an, da kann allein schon durch die Zusammenlegung von Gremien und Arbeitsbereichen effektiver und zeitgemäßer gearbeitet werden“, betont Manfred Büch im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Verband habe dabei auch gezeigt, dass historisch gewachsene Strukturen angepasst werden können, um eine starke und effektive Verbandsarbeit in zeitgemäßer Form weiterzuentwickeln.

Internate für Azubis entstehen

Wiedergewählt wurde Manfred Büch auch als Vorstandsmitglied des Dehoga-Fördervereins Baden-Württemberg. „Die Mittel unseres Fördervereins werden in die Nachwuchsarbeit und in soziale Zwecke investiert“, erläutert Büch. Mithilfe des Fördervereins sei es möglich, in Baden-Württemberg intensiv und konkret für die Zukunft zu planen. Ein Beispiel dafür sind die derzeit im Bau befindlichen Internatsprojekte des Dehoga in Calw und Bad Überkingen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dort entstehen derzeit attraktive Wohn-, Lern- und Freizeitmöglichkeiten für Auszubildende der Branche während ihrer Berufsschulblöcke. Nicht ohne Stolz weist Manfred Büch darauf hin, dass diese Dehoga-Internate bundesweit einmalig sind und zur qualitativ hochwertigen und interessant-attraktiven Ausbildung beitragen.

Groß war die Freude beim Dehoga-Förderverein auch, dass die Landesregierung die Förderung der „Wir-Gastfreunde-Nachwuchskampagne“ um fast ein Jahr bis Ende Juli 2022 verlängert hat. Man werde jetzt intensiv um Nachwuchskräfte für das gesamte Gastgewerbe einsetzen, darüber sei man sich im Förderverein wie bei der gesamten Dehoga-Organisation und allen Mitgliedsunternehmen einig.

„Grundsätzliche Kampagnen sind dabei ebenso wichtig wie persönliche Gespräche, bei denen junge Menschen oft von der Vielfalt und vor allem der Individualität und den Gestaltungsmöglichkeiten im gastronomischen Berufsleben beeindruckt und begeistert werden können“, fasste Büch das Spektrum der Bemühungen zusammen. Das sogenannte „GastroMobil“ hat seine Touren durch Schulen und auf Ausbildungsmessen ebenfalls wieder aufgenommen. Archivbild: Schwerdt