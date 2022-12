Gauß-Gymnasium in Hockenheim verbessert Innovationsfähigkeit

Hockenheim. Ganz im Sinne seines Namensgebers wird am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium der Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) großgeschrieben. Die Fächer haben für die Schulentwicklung an Bedeutung gewonnen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. In einer Welt, die von der schnellen Entwicklung der Technik und neuen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen geprägt ist, seien Kompetenzen aus diesen Bereichen in der späteren Berufs- und Alltagswelt mehr und mehr gefragt.

„Daher ist es uns am Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium ein wichtiges Anliegen, naturwissenschaftlich und technisch interessierte Schülerinnen und Schüler gerade in diesen Bereichen intensiv zu fördern“, sagt Direktorin Anja Kaiser. So gibt es zum Beispiel Informatik als Basis- und Leistungsfach in der Oberstufe und ab Klasse 8 ein naturwissenschaftliches Profil mit NWT (Naturwissenschaft und Technik) als Hauptfach.

Auch bei der Berufsorientierung, den Fächern in der Oberstufe, Arbeitsgemeinschaften, Wettbewerben und der Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern sei das Hockenheimer Gymnasium im MINT-Bereich gut aufgestellt.

Diese Arbeit wurde jetzt mit dem Signet „MINT-freundliche Schule“ belohnt. Das Gauß-Gymnasium wurde als eine von 122 Schulen in Baden-Württemberg in einer Onlineveranstaltung von Staatssekretärin im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Sandra Boser und dem Vorsitzenden des Vereins MINT Zukunft Prof. Dr. Christoph Meinel als solche ausgezeichnet.

Von Wirtschaft unterstützt

„Die Innovationsfähigkeit Deutschlands hängt von den Ideen und Talenten der jungen Menschen ab. Die ,MINT-freundlichen Schulen’ leisten hier einen unverzichtbaren Beitrag zur Förderung der MINT-Bildung und tragen dazu bei, dass junge Menschen ihre Talente ausbauen und in eine berufliche Perspektive lenken können, sagte Meinel und gratulierte zur Verleihung.

Die Partnerschulen werden von der Wirtschaft nicht nur anerkannt, sondern auch besonders unterstützt. Sie werden auf Basis eines anspruchsvollen, standardisierten Kriterienkatalogs bewertet und durchlaufen einen bundesweit einheitlichen Bewerbungsprozess. zg