Hockenheim. Das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium sammelt am Samstag, 2. April, von 9 bis 12 Uhr auf dem alten Schwimmbadparkplatz in der Arndtstraße, Ecke Beethovenstraße, Altpapier. Wie schon in den Vormonaten gelten die entsprechenden Sicherheitshinweise.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1