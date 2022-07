Gaußfreunde erkunden die Ewige Stadt – Studienfahrt Hockenheimer Gymnasiasten nach Rom

Hockenheim/Rom. Die Herbststudienfahrt der Gaußfreunde führt vom Samstag, 29. Oktober, bis zum Samstag, 5. November, unter Leitung von Konrad Schillinger nach Rom. Rom erwartet den Reisenden mit einer unfassbaren Fülle an Denkmälern, Museen, Kirchen, Palästen und antiken Sehenswürdigkeiten, die bei einem Rom-Besuch immer wieder faszinieren, heißt es in der Ankündigung der Gaußfreunde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf dem Programm stehen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten aus der großen Zeit des Alten Roms, darunter Forum Romanum, Kapitol, Palatin, Colosseum, Diokletiansthermen, Pantheon und vieles mehr. Eine Exkursion führt in die ehemalige Hafenstadt des antiken Roms, die relativ gut erhaltene Ruinenstadt Ostia, mit Zwischenstopps an der Aurelianischen Stadtmauer und an der Basilika Sankt Paul vor den Mauern. Auf verschiedenen Rundgängen wird in Rom die Altstadt mit herrlichen Palästen und eindrucksvollen Plätzen erkundet.

Eine Besichtigung des Petersdoms und ein Spaziergang über den Gianicolo nach Trastevere mit Ausblicken auf die Ewige Stadt sind ein weiterer Programmpunkt. Ein Tag ist einer Exkursion in die ehemalige Etruskerstadt Orvieto gewidmet, wo eine etruskische Nekropole und die mittelalterliche Altstadt mit dem gotischen Dom besucht wird. Auf dem renommierten Weingut Tenuta Le Velette ist eine Weinprobe und ein üppiger Imbiss vorgesehen.

Wie auf jeder Städtereise gibt es auch in Rom einen Tag zur freien Verfügung. Die Anmeldung muss wegen der Flugbuchungen recht kurzfristig erfolgen. Wer sich für die Reise interessiert, melde sich umgehend bei Konrad Schillinger, Telefon 06232/6 12 63 oder E-Mail koschillinger@aol.com.