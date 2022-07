„Gaußino Royal“ – Hockenheimer Gymnasiasten haben jetzt Abitur

Geschüttelt wurde der Abiturjahrgang des Hockenheimer Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums wahrhaft während seiner Oberstufenzeit. Darauf wiesen gleich mehrere Redner bei der Abiturfeier in der Stadthalle hin. „Früher war das Abi noch richtig schwer“, so Elternbeiratsvorsitzender Kai Stäcker. Ein Spruch – oft gehört und mit Kopfnicken besiegelt. Stäcker relativierte die Aussage jedoch in seiner

...