Geänderte Müllabfuhrtermine über die Feiertage

Region. Durch die bevorstehenden Feiertage über Weihnachten und den Jahreswechsel kann es zu Verschiebungen bei den Abfuhrterminen kommen. Die jeweiligen Nachfahrten sind im Abfallkalender mit einem roten Ausrufezeichen markiert. Die Abfuhrtermine können bis Ende Januar 2022 vom regulären Abfuhrtag abweichen, teilt die AVR mit.

Dabei könne es sich um einen oder auch mehrere Tage handeln. Am Freitag, 24. Dezember (Heiligabend), und am Freitag, 31. Dezember (Silvester), findet die Abfuhr wie gewohnt statt. Die AVR bittet alle Bürger und Bürgerinnen, die Termine im Abfallkalender oder auf der AVR-Abfall-App genau zu beachten, und weist darauf hin, die zu leerenden Behälter am Abfuhrtag bis spätestens 6 Uhr morgens zur Abholung bereitzustellen.

Die AVR-Anlagen Sinsheim, Wiesloch, Ketsch und Hirschberg haben sowohl an Heiligabend als auch an Silvester für Kleinanlieferungen jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sowie am Neujahrstag und an den Heiligen Drei Königen, Donnerstag, 6. Januar, bleiben die Anlagen ganztägig geschlossen. Die Deponie Wiesloch schließt von Montag, 20. Dezember, bis Dienstag, 11. Januar 2022.

Das AVR-Schadstoffmobil ist ab Anfang Februar 2022 wieder kreisweit unterwegs. Alle Termine für das neue Jahr sind online unter avr-kommunal.de/schadstofftermine aufrufbar.

Asbesthaltige Abfälle

In diesem Jahr besteht die letzte Möglichkeit zur Abgabe von Abfällen mit künstlichen Mineralfasern (KMF) wie Glas- und Steinwolle, sowie asbesthaltiger Abfälle am Donnerstag, 30. Dezember, von 8 bis 12 Uhr auf der AVR-Anlage in Sinsheim. Sowohl am 24. als auch am 31. Dezember sowie am 6. Januar findet keine Annahme von Mineralfaserabfällen und asbesthaltigen Abfällen statt.

Ab dem 13. Januar werden asbesthaltige Abfälle wie gewohnt immer donnerstags von 8 bis 12 Uhr auf der AVR-Anlage in Sinsheim angenommen.

Das Service-Center im AVR Verwaltungsgebäude in der Dietmar-Hopp-Straße 8 in Sinsheim bleibt aufgrund der aktuellen Corona-Situation weiterhin bis auf Weiteres geschlossen. avr