Hockenheim. Derzeit kommt es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr in der Zähringerstraße in Hockenheim. Dort brennt an der Ecke Wilhelm-Leuschner-Straße ein Gebäude. Die Polizei hat den Bereich weiträumig abgesperrt. Nach ersten Angaben gibt es noch keine Hinweise auf die Brandursache.

Brand in der Zähringer Straße, Ecker Wilhelm-Leuschner-Straße. © Wühler

Weitere Informationen liegen zurzeit nicht vor.