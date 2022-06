Gebäudebrand in der Zähringerstraße in Hockenheim gelöscht

Hockenheim. Die Feuerwehr Hockenheim ist um 17.13 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Zähringerstraße gerufen worden. Wie ein Sprecher der Hockenheimer Feuerwehr auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilte, wurde der Einsatz aufgrund der Vielzahl von Notrufen noch vor dem Ausrücken des ersten Fahrzeuges auf Gebäudebrand erhöht.

Brand in der Zähringer Straße, Ecker Wilhelm-Leuschner-Straße. © Wühler

Bei Eintreffen brannte ein leerstehendes Ladengeschäft an der Ecke Wilhelm-Leuschner-Straße in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte sich im Gebäudeinnern schon in das Obergeschoss ausgebreitet. Das Feuer wurde mit mehreren Rohren im Innen- und Außenangriff und unter Atemschutz gelöscht. Außerdem wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und von dort aus das Dach geöffnet, um Glutnester in der Dachhaut zu löschen.

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde die Einsatzstelle auf Brandnester kontrolliert. Hierzu wurden im Gebäudeinnern Teile der Decke geöffnet. Außerdem wurde das Gebäude überdruckbelüftet, teilte der Sprecher mit.

Die Feuerwehr war mit 36 Feuerwehrleuten und zehn Fahrzeugen aus Hockenheim und Reilingen im Einsatz. Daneben war auch Polizei und Rettungsdienst mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Polizei hatte den Bereich während des Einsatzes weiträumig abgesperrt. Die Brandursachenermittlung erfolgt durch die Polizei.