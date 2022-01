Gebühren nicht weiter erhöhen

Die SPD arbeitet das „S“ in ihrem Namen heraus: Bei Steuern und Gebühren sei ein „Punkt erreicht, der nicht weiter überschritten werden darf“, sagte Sprecherin Marina Nottbohm und verwies darauf, dass die Erhöhungen „auf Teufel komm raus“ vor allem die kleinen Leute treffen, die „das Rückgrat unserer Gesellschaft ausmachen“. Sie forderte dringend die Schaffung von bedarfsgerechtem, bezahlbarem Wohnraum nicht nur am Hubäckerring, sondern auch mit einem Anteil von 30 Prozent in einem wohl unausweichlichen neuen Baugebiet.

„Wir gehen jetzt durch ein tiefes Tal mit einer sehr klammen Stadtkasse“, stellte Nottbohm fest. Bei Schulen und Betreuung begrüßte sie den Ausbau der Angebote, forderte aber vom Land mehr Unterstützung und Klarheit etwa für die Schule am Kraichbach. Die SPD begrüßt, dass ihre Forderung, die Obdachlosenunterkunft im Hofweg zu schließen, nach zehn Jahren umgesetzt wird.

Mobilität und Klimaschutz seien sehr in den Hintergrund geraten, die Konzepte vor Ort müssten mutig vorangebracht werden, etwa die Radfahrfreundlichkeit. Nottbohm lobte Stadthalle und Ring für die positive Entwicklung trotz Corona und sprach sich für einen Erhalt des Aquadroms trotz Defizits aus. mm

