Geburtstag wird gefeiert

Der Evangelische Kindergarten Friedrich-Heun feiert seinen 60. Geburtstag am Samstag, 23. Juli, mit einer Geburtstagsparty auf dem Gelände des Kindergartens in der Karlstraße 21. Los geht es um 11 Uhr mit einem Gottesdienst unter freiem Himmel. Danach gibt es jede Menge Möglichkeiten, dem „Geburtstagskind“ zu gratulieren. „Am besten, indem die Gäste an den Trinkständen mit den Erzieherinnen und den Kindern auf den 60. anstoßen. Oder sich mit einer Ausstellung die Geschichte des Kindergartens in Erinnerung rufen. Oder den Kindern bei ihrer Aufführung begeistert zujubeln“, schlägt Pfarrer Michael Dahlinger vor.

Das Programm sieht so aus: 11 Uhr Open-Air-Gottesdienst auf dem Kindergartengelände, ab 12 Uhr Öffnung der Essens- und Getränkestände, 14.30 Uhr Showblock der Kindergartenkinder und um 15.30 Uhr Abschluss des Fests. zg/md