Gedanken zum Song „God is a Woman“

Die Predigtreihe „Himmlische Hits Vol. 2“ wird am Sonntag, 30. Januar, fortgesetzt. Im Gottesdienst um 10 Uhr in der evangelischen Stadtkirche wird es um die Gender-Frage gehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gott bleibt da nicht außen vor. Ist Gott eine Frau oder ein Mann oder irgendwie weder die eine noch der andere? Ariana Grandes Song „God is a Woman“ gibt eine klare Antwort. Und die Reilinger Pfarrerin Eva Leonhardt lädt ein, weiter zu forschen: Welches Gottesbild hat Bedeutung für mich, rührt an mein Herz, spricht mich im Innersten an?

Für die Gottesdienste in der Hockenheimer Kirche gibt es keine Zulassungsbeschränkungen und es gelten die bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen. Neu ist jedoch, dass die Besucher eine FFP2-Maske tragen müssen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Predigtreihe »Himmlische Hits« endet am 6. Februar. Wo, wann welcher »Himmlische Hit« zu den üblichen örtlichen Gottesdienstzeiten zu Gehör kommt, entnehmen Interessierte den Webseiten der Kirchengemeinden. zg/md