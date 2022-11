Gedenken an Pogromnacht in St. Christophorus Hockenheim

Hockenheim. An 84 Jahre Reichspogromnacht, 82 Jahre Verschleppung der Jüdinnen und Juden aus Baden nach Gurs und an den Beginn der Deportation im Sommer 1942 der in Gurs verbliebenen 2250 Menschen in das Vernichtungslager Auschwitz erinnern die christlichen Gemeinden in Hockenheim und der Arbeitskreis „Jüdische Geschichte“ in Zusammenarbeit mit der Stadt in einem Gedenkgottesdienst an diesem Mittwoch, 9. November, um 19 Uhr in St. Christophorus, Obere Hauptstraße 6.

Dabei wird der Hockenheimer Jüdinnen und Juden gedacht, deren Gotteshaus in der Nacht zum 10. November 1938 durch Brand zerstört wurde und an jene, die am 22. Oktober 1940 nach Frankreich in das Internierungslager Gurs ab Mannheim verschleppt wurden. Musikalisch umrahmt wird der Gottesdienst vom Blockflötenspielkreis des CVJM Reilingen unter Leitung von Anke Palmer und dem Organisten Alexander Levental. Die Hockenheimer Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen.