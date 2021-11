Gedenkgottesdiensteam Totensonntag

In zwei Gottesdiensten in der evangelischen Stadtkirche am Sonntag, 21. November, werden die Namen aller Gemeindeglieder, die im vergangenen Kirchenjahr kirchlich bestattet wurden, genannt. Zu den Gottesdiensten, die um 10 und 14 Uhr gefeiert werden, sind insbesondere die Angehörigen eingeladen. Diese haben bereits ein Einladungsschreiben erhalten. Die Gottesdienste müssen unter einem Corona-Schutzkonzept stattfinden. Zu beiden bittet die Kirchengemeinde daher um eine Anmeldung, telefonisch im Pfarramt unter 06205/9 45 50 oder per E-Mail an hockenheim@kbz.ekiba.de. Anmeldeschluss ist Freitag, 19. November, um 12 Uhr. zg/md

