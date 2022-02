Gefährliche Wetterlage – zweiter Orkan kündigt sich an

Hockenheim/Region. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor der aktuellen Unwetterlage mit Orkanböen in den kommenden Tagen. Betroffen ist der gesamte Rhein-Neckar-Kreis. Vorhergesagt werden orkanartige Böen oder Orkanböen (Windstärke elf bis zwölf) im Bergland. Im Wald herrscht daher wegen eventuell umstürzender Bäume und herabfallender Äste sogar Lebensgefahr. „Im Tiefland ist mit teils schweren Sturmböen bis Stärke zehn zu rechnen, während der Kaltfrontpassage auch mit orkanartigen Böen bis Stärke elf zu rechnen ist“, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung des DWD. Erst am Donnerstagabend soll der Wind abschwächen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Freitag, 18. Februar, und Samstag, 19. Februar, drohe erneut eine schwere Sturm- und Orkanlage. Hier seien die Unsicherheiten jedoch noch groß. Der DWD bittet daher darum, die weitere Wetterentwicklung in den kommenden Tagen sehr aufmerksam zu verfolgen.

„Ich appelliere eindringlich an die Bevölkerung, den Wald und den Waldrand zu meiden, und zwar nicht nur während des Sturms, sondern auch die Tage danach“, so Manfred Robens, der Leiter des Kreisforstamtes im Rhein-Neckar-Kreis, denn es wäre jederzeit möglich, dass Bäume umstürzen oder Äste brechen. Tückisch sei die Lage auch nach Beruhigung der Wetterlage, weil sich im Kronenraum der Bäume oft noch lose Teile befinden, die ohne Vorwarnung und unvermittelt herunterbrechen könnten, sagt Robens. Aus diesem Grund könnten auch die Aufräumarbeiten im Wald erst beginnen, wenn dieser wieder sicher betretbar ist, so die Mitteilung aus dem Kreisforstamt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Lebensgefahr nicht unterschätzen

Auch „WetterOnline“ warnt vor der derzeitigen Wetterlage. „Es besteht erhebliche Unwettergefahr. Ab der Nacht zum Donnerstag wird es richtig brenzlig. Vor allem die Nordhälfte des Landes ist betroffen“, meldet der Dienst. Es müsse mit umgestürzten Bäumen und Einschränkungen im Verkehr gerechnet werden. Selbst vereinzelt auftretende Tornados seien in den nächsten Tagen möglich.

Sturm „Ylenia“, der mit Gewittern und schweren Sturmböen in der Nacht über das Land zog, folgt „Zeynep“, für den regionale Vorhersagen aufgrund der dynamischen Lage noch nicht möglich seien, so „WetterOnline“. Ablauf und der Stärke des Orkantiefs „Ylenia“ erklärt Björn Goldhausen, Meteorologe von „WetterOnline“: Das erste Unwetter sei bereits am Mittwoch deutlich zu spüren gewesen. Mit einer einzigen stürmischen Nacht sei der ganze Spuk aber nicht vorbei. An diesem Donnerstag, 17. Februar, bleibe es noch verbreitet mit Windspitzen von 70 bis 100 Kilometern pro Stunde sehr stürmisch und an der Nordsee drohe sogar Sturmflutgefahr. „Solche Windgeschwindigkeiten reichen aus, um Bäume umstürzen zu lassen“, unterstreicht der Wetterdienst. „Zudem können größere Äste herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen. Auch Gegenstände und Dachziegel fliegen dabei leicht durch die Luft. Dementsprechend sollten zum Beispiel Baugerüste und Wälder gemieden werden“, so die Warnung.

Trügerische Ruhe am Freitag

Ab Donnerstagnachmittag beginne aus Südwesten eine Verschnaufpause und der Wind schlafe regelrecht ein, sodass es in der Nacht zum Freitag teils fast windstill werde. „Das aber ist die Ruhe vor dem nächsten Sturm“, unterstreicht der Experte und weist dabei auf den direkt auf „Ylenia“ folgenden „Zeynep“ hin.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Am Freitag ziehe „Zeynep“ bereits über das Land. Goldhausen: „Nachdem Sturm ,Ylenia’ durchs Land gesprintet ist, übergibt er das Staffelholz am Freitag Orkan ,Zeynep’. Dieser Sturm kündigt sich nachmittags aus Westen an und wird kurz, aber heftig. Es bestehen so weit im Voraus immer noch Unsicherheiten hinsichtlich der Zugbahn. Es gibt dafür zwei Varianten. Bei Variante eins streift das Sturmfeld mit Orkanböen den Nordwesten und Norden, sonst ist es ‚nur’ stürmisch. Bei Variante zwei zieht ein Tief über den Norden und das Sturmfeld trifft weite Teile des Landes.“

Über die Windgeschwindigkeiten entscheide, wie kräftig das Tief ist. „Ist es eher schwach, dann wird es nur sehr stürmisch. Ist es kräftig, dann gibt es verbreitet orkanartige Böen.“ Details zum Sturm am Freitag sind wahrscheinlich erst an diesem Donnerstag klar. Die Bandbreite „Zeyneps“ reiche vom lauen Lüftchen bis hin zum „Top-10-Orkan“, heißt es in der Pressemitteilung von „WetterOnline“ abschließend. zg