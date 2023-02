Gefahrenstelle für Radfahrer in Hockenheim entschärft

Hockenheim. „Manchmal macht es richtig Spaß, im Gemeinderat zu sein“, meint Marina Nottbohm und wünscht sich, dass es häufiger so wäre: „Problem erkannt – Problem gebannt!“ Das Problem war eine schlecht einzusehende, gefährlich Einmündung am Kraichbach beim HÖP-Gelände.

Radfahrern, die von der Arndtstraße kommend nach links in den Weg am Kraichbach einbiegen wollten, drohte eine Kollision mit Radlern, die bereits auf dem Stöcketweg unterwegs waren. Die Hockenheimerin Christine Langer beobachtete dort einen Zusammenstoß zweier Radfahrer und befürchtet, dass es dort regelmäßig zu gefährlichen Situationen kommt. Sie informierte ihre Freundin Marina Nottbohm, die als tägliche Radlerin das Gefahrenpotenzial dieser Ecke auch schon bemerkt hatte. Christian Engel, Fachbereichsleiter Bauen und Wohnen im Rathaus, gab sein O.k. und ein Verkehrsspiegel wurde bestellt.

Die Freude bei den beiden Radfahrerinnen ist groß und sie danken der Stadtverwaltung für die gute und schnelle Zusammenarbeit. Der Spiegel, von beiden Seiten gut einsehbar, werde die Situation entschärfen, wenn dort im Frühling, wieder viel mehr Menschen unterwegs sind.